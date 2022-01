Ist das noch Winter oder schon der Frühling? Das Wetter auf Mallorca zeigte sich in den vergangenen Tagen und quasi Wochen von seiner traumhaften Seite. Die gute Nachricht: Damit ist noch lange nicht Schluss. Nur kurzzeitig sollen in dieser Woche ein paar Wolken die Sonne verdecken.

Zum Wochenstart ist es quasi unmöglich, Wolken am strahlendblauen Himmel zu entdecken. Die Sonne scheint kräftig und sorgt für angenehme Temperaturen. Die Höchstwerte werden am frühen Nachmittag erreicht und liegen bei 18 Grad in Llucmajor und Porreres. In anderen Ecken der Insel ist es kühler. So liegen die Höchsttemperaturen im Sóller-Tal und in Port d'Andratx nur bei 14 Grad. In Palma de Mallorca werden es 16 Grad.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

In der Nacht eisig kalt

Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung. Gen Abend kann der Himmel im Norden und in der Inselmitte zuziehen. Regen schließt der spanische Wetterdienst Aemet aber aus. In der Nacht wird es in der Inselmitte und im Osten wieder eisig kalt. Die Tiefstwerte werden gegen 2 Uhr erreicht und liegen dann bei drei Grad in Inca und Sineu. Auch hier sind regional große Unterschiede möglich. In Andratx und Cala Ratjada hält sich die Wärme besser. Hier geht es nur auf neun Grad herab. In Palma de Mallorca ist mit sechs Grad zu rechnen.

Vormittag bewölkt

Am Dienstagmorgen lässt die Sonne erstmal auf sich warten. Der Vormittag wird bewölkt. Nach dem Mittagessen klart es auf. Aemet hat für die Küsten eine Warnstufe ausgegeben. Im Norden gilt die Warnstufe Orange, die Wellen sind bis zu acht Meter hoch. An den anderen Küsten gilt bis 18 Uhr die Warnstufe Gelb. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag leicht auf 15 Grad im Südosten. Ein bis zwei Grad weniger auf der restlichen Insel. Nachts bleibt die Lage unverändert. Es besteht dennoch leichte Frostgefahr.

Ab Mittwoch sind die Temperaturen im Aufwärtstrend. Gegen Ende der Woche knacken sie dann sogar die 20-Grad-Marke. Dazu gibt es reichlich Sonnenschein. /rp