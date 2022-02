Der Besitzer und ehemalige Schuldirektor der englischsprachigen Privatschule King Richard III. College in Portals Nous auf Mallorca ist in der vergangenen Woche vom Obersten Gerichtshof in Glasgow in zwei Fällen von Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. James B. ist außerdem wegen fünf weiterer Vergehen angezeigt, unter anderem wegen brutaler Angriffe auf die beiden Opfer.

Die Guardia Civil auf Mallorca verhaftete B. 2019 aufgrund eines europäischen Haftbefehls in seinem Haus in Santa Ponça. Daraufhin wurde der 77-Jährige nach Schottland ausgeliefert. Die beiden Vergewaltigungen, wegen denen er angeklagt war, soll er in den Jahren 1963 und 1987 in Glasgow und Renfrewshire begangen haben. Urteilsspruch für Ex-Schuldirektor wird Ende Februar erwartet Da in Schottland solche Verbrechen nicht verjähren, konnte er auch jetzt noch dafür vor Gericht stehen. B. beharrte seit Beginn des Verfahrens auf seine Unschuld und sprach von einer "kriminellen Verschwörung" gegen ihn. Das Ziel dieser Anzeige sei, ihm die Schule King Richard III wegzunehmen. Der Urteilsspruch wird für den 28. Februar erwartet, für den 77-Jährigen könnte es auf lebenslange Haft hinauslaufen.