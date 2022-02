Die Polizei auf Mallorca hat einen 40-Jährigen festgenommen, der am Sonntag (30.1.) an der Playa de Palma zwei Personen niedergestochen haben soll. Eines der Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Täter ist polizeibekannt und wurde auch wegen anderer Straftaten wie Drogenhandel, Raub mit Gewaltanwendung, Körperverletzung und Tätlichkeiten gesucht.

Nach Angaben der Nationalpolizei ereignete sich der Vorfall am Sonntag um halb vier Uhr nachmittags in einer Bar an der Carretera Militar, einer Verbindungsstraße zwischen der Flughafenautobahn und dem Club Náutico von Arenal. Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Täter das Lokal und fing scheinbar grundlos einen Streit mit einer Gruppe von Männern an. Daraufhin zog er ein Messer und stach mehrfach auf einen der Beteiligten ein. Ein anderer Mann versuchte zu schlichten und erlitt eine Schnittwunde an der Hand. Der Täter flüchtete. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht.

Festnahme an einer roten Ampel

Eine erste Suche nach dem Täter blieb erfolglos. In der Nacht zum Montag hielt ein Streifenwagen an einer roten Ampel in der Straße Aragón in Palma de Mallorca neben einem Fahrzeug, in dem zwei Männer saßen. Die Beamten bemerkten, dass einer der beiden versuchte, sein Gesicht zu verbergen. Die Beamten hielten den Wagen an und stellten fest, dass der Mann genau auf die Beschreibung des Angreifers passte.

Der Mann versuchte zunächst, sich mit dem Reisepass seines Bruders auszuweisen. Er wurde wegen des Verdachts auf versuchten Mord, Körperverletzung, Urkundenfälschung und drei bereits vorher vorliegender Haftbefehle festgenommen. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass er das selbe Opfer bereits einige Tage zuvor während einer Party angegriffen und ihm mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen hatte.

Am Mittwoch wurde der Täter von der Nationalpolizei dem Gericht vorgeführt. Der diensthabende Richter schickte ihn in Untersuchungshaft. /pss