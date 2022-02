Ein dichter Nebel hat am Donnerstagmittag (3.2.) Palma de Mallorca in dichten Nebel gehüllt. Auch in anderen Teilen im Süden der Insel breiteten sich breite Felder aus, die im Laufe des Vormittags aus Richtung des Meeres an die Küste gelangte. Teilweise war die Nebelbank 15 Kilometer breit, erklärte der staatliche Wetterdienst AEMET gegenüber der MZ.

"Diese Art Nebelfelder entstehen durch die warmen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit, die wir gestern gesehen haben", sagte ein Sprecher des Wetterdienstes. "Wenn diese warme Luft auf das kalte Meerwasser trifft, entsteht der Nebel." Erst 22 Grad und Sonne auf Mallorca, dann kommt der Wetterumschwung Der Sprecher erwartete, dass der Nebel nur wenige Kilometer ins Land ziehen wird, bis er sich auflöst. Rund eine Stunde später war der Himmel wieder klar. /pss