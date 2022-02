Beim derzeit vorherrschenden Traumwetter auf Mallorca ist vorerst kein Ende in Sicht: Sonne und nur vereinzelte Wolken prägen den Himmel am Donnerstag (10.2.) und am Freitag. Der staatliche Wetterdienst Aemet sieht Temperaturen von bis zu 18 Grad in Palma de Mallorca und 16 Grad im Inselosten um Felanitx voraus. Achtung: In der Nacht wird es allerdings immer noch kalt. Wenn am Donnerstag um 18:20 Uhr die Sonne untergeht, sinken die Temperaturen auf bis zu drei Grad in Sa Pobla und ein Grad in den Bergen. Nur der Inselosten zeigt sich wie schon in den vergangenen Tagen mild, dort erwartet der Wetterdienst in der Nacht rund zehn Grad. Der Wind weht leicht aus östlicher Richtung.

Maskenpflicht im Freien hat auf Mallorca ausgedient Am Freitag erwacht die Insel mit vereinzelten Nebelfeldern, die sich aber im Laufe des Vormittags auflösen sollen. Hier und da soll tagsüber auch ein Wölkchen am Himmel zu sehen sein. Die Temperaturen verändern sich allerdings nicht und bleiben tagsüber bei frühlingshaften 18 Grad, sowie 14 Grad in der Tramuntana. Der Wind dreht leicht nach Nordost ab, bleibt aber schwach. Die Temperaturen in der Nacht verändern sich nicht wesentlich zum Donnerstag. Temperaturen kratzen an der 20-Grad-Marke Erst am Wochenende nehmen die Wolken laut aktueller Vorhersage wieder zu. Zwar ist der Tag auch hier in weiten Teilen der Insel sonnig, aber hier und da könnten bei einer Wolkenbildung auch Tröpfchen vom Himmel fallen. Die Temperaturen sinken tagsüber leicht. Der Wind weht nun aus Norden. In der Nacht sinkt das Thermometer vor allem im Inselosten, in Felanitx geht es auf bis zu vier Grad herunter. Der Sonntag präsentiert sich ähnlich freundlich, in Sa Pobla kratzen die Temperaturen nach aktueller Vorhersage an der 20-Grad-Marke und bei einem Wanderausflug in der Tramuntana kann man mollige 16 Grad erwarten. In der Nacht soll es dann auch wieder wärmer werden. /pss