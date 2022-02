Fotografen aufgepasst: Ab 18 Uhr könnte es ein schönes Motiv beim Castell de Bellver in Palma de Mallorca geben. Das Castell de Bellver, übersetzt Burg von Bellver ist eine Festung, die über der Stadt thront. Die Burg hat vier Türme, einer davon trägt den Namen Turm von l'Homentge und ist durch eine Brücke mit der restlichen Burg verbunden. Genau über dieser Brücke geht die Sonne am 11. und 12. Februar unter. Dadurch sieht man die Sonne unter der Brücke durchstrahlen.

20 Minuten vor Sonnenuntergang ist es soweit

Am besten lässt sich das Schauspiel laut dem Mathematiker Josep Lluís Pol zwanzig Minuten vor Sonnenuntergang (am Freitag geht sie um 18:21 Uhr unter) von der oberen Mauer des Baluard de Sant Pere am Museum Es Baluard beobachten. Die Sonne geht zwei Mal im Jahr genau an dieser Stelle unter, Ende Oktober und wie jetzt im Februar.

