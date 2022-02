Die Nationalpolizei führt am Dienstag (15.2.) eine Großrazzia wegen des Verdachts auf Geldwäsche durch. Die Ermittler untersuchen ein europaweit operierendes Netzwerk, an dem Mitglieder aus verschiedenen Ländern, unter anderem auch Deutsche, beteiligt sein sollen.

Die Beamten durchsuchten mehrere Lokale und Büros in Palma de Mallorca, vor allem im Gewerbegebiet Can Valero, im Lonja-Viertel und am Paseo Marítimo. Auch in verschiedenen Gemeinden der Insel gab es Durchsuchungen.

Die Operation, an der auch Beamte der Guardia Civil und von Europol beteiligt sind, hat bereits zu acht Festnahmen geführt. Unter anderem soll der Betreiber eines bekannten Restaurants in Palma verhaftet worden sein. Europaweit sind Medienberichten zufolge bereits 45 Personen festgenommen worden.

Medienberichten zufolge steht die Razzia im Zusammenhang mit Ermittlungen im Drogenhandel. /pss

Diese Meldung wird laufend ergänzt.