In der Katehdrale von Palma de Mallorca findet am Dienstag (15.2.) ein Trauergottesdienst zu Ehren von Antoni Vadell statt. Der gebürtige Mallorquiner war als Weihbischof in Barcelona tätig gewesen, bevor er mit nur 49 Jahren an einer Krebserkrankung verstarb. Am Montag (14.2.) hatten bereits tausende Menschen in der katalanischen Hauptstadt von dem Geistlichen Abschied genommen.

Früh im Dienst der Kirche

Es war der 17. Mai 1972, als Vadell in Llucmajor das Licht der Welt erblickte. Dass er einmal im Dienst der katholischen Kirche stehen wollte, war für ihn schon früh klar. Mit 14 Jahren trat er dem Bischöflichen Knabenseminar bei, und wechselte 1990 zum Priesterseminar. Sieben Jahre später, am 4. Oktober 1997, wurde er zum Diakon ernannt, ein halbes Jahr später fand bereits die Prieserweihe in Palma statt.

Bis 2006 vertrat er die Gemeinde Beato Ramon Llull in Palmas Stadtteil Son Cotoner und übernahm auch die Leitung des Knabenseminars auf Mallorca und lehrte an verschiedenen Hochschulen. Immer weiter arbeitete er sich in der Kirchenhierarchie nach oben, übernahm zeitweise auch die Leitung verschiedener anderer Pastoralverbünde und katholischer Bildungseinrichtungen.

Ernennung zum Weihbischof von Barcelona

Der große Aufstieg - und mit ihm auch viel öffentliche Aufmerksamkeit - erfolgte am 19. Juni 2017, als Vadell in der bekannten Kathedrale Sagrada Familia in Barcelona zum Weihbischof von Barcelona ernannt wurde. Seitdem setzte er sich auf dem Festland unter anderem auch für die Belange der katholischen Kirche auf den Balearen ein.

Im vergangenen Juli gab dann der Erzbischof von Barcelona bekannt, dass sein getreuer mallorquinischer Helfer sich zurückziehen müsse, um gegen eine diagnostizierte Bauchspeicheldrüsen-Krebserkrankung anzukämpfen - erfolglos. Nach Monaten des Leidens verstarb Vadell am Samstag (12.2.) im Alter von nur 49 Jahren.

Offizielle Trauerfeier

Der offiziellen Trauerfeier in Barcelona wohnten am Montag (14.2.) mehr als 1.000 Menschen bei, darunter auch wichtige Persönlichkeiten der Stadt. Am Dienstag (15.2.) ist um 17 Uhr eine zweite Trauerfeier in der Kathedrale in Palma de Mallorca geplant, die von Mallorcas Bischof Sebastià Taltavull geleitet wird. Auch hier werden zahlreiche Besucher erwartet.

Bestattet werden soll Antoni Vadell letztlich bei einer privaten Feier unter Ausschluss der Öffentlichkeit in seinem Heimatort Llucmajor. Dort hat die Todesnachricht in den vergangenen Tagen für Bestürzung gesorgt. An der Gemeindekirche Sant Miquel soll nun eine Gedenkskulptur an Vadell erinnern, auch plant das Rathaus, die Plaça de Santa Catalina Tomás umbzubennenen in Plaça de Monsenyor Antoni Vadell. /somo