Auf Mallorca soll eine neue Via Verde entstehen. Das hat am Montag der balearische Verkehrsminister Josep Marí bekannt gegeben. Konkret soll die neue Fahrrad- und Spazierstrecke vom Zentrum von Alaró bis zum außerhalb gelegenen Bahnhof führen, den sich Alaró mit dem Nachbardorf Consell teilt. Die Strecke beträgt rund 2,35 Kilomenter.

Genutz werden soll - ähnlich wie bei der großen Via Verde zwischen Manacor und Artà, die im Jahr 2014 eingeweiht wurde - eine alte Zugtrasse. Einst gab es eine Straßenbahn, die von Alarós Ortszentrum zum Bahnhof führte, die Strecke wird jedoch schon seit Jahren nicht mehr befahren. Einige Teile der Strecke werden allerdings landwirtschaftlich genutzt, entsprechend wird die Landesregierung den Betreibern Entschädigungen zahlen müssen, wenn dort die Bauarbeiten starten. Kostenpunkt für das Projekt insgesamt: rund 1,2 Millionen Euro.

Überzeugt von dem Vorhaben hatte vor allem die Bürgerplattform "Volem Via Verda", die seit Jahren um einen Spazierweg kämpft, der auch für Fahrradfahrer, Jogger und Skater geeignet ist. Ende Januar hatten rund 220 Menschen in Alaró für eine Via Verde demonstriert. Einmal begonnen, könnten die Bauarbeiten in rund sechs Monaten abgeschlossen werden. /somo