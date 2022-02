Nachdem es am Sonntag bewölkt und am Montag in weiten Teilen der Insel sogar regnerisch war, können Besucher und Bewohner Mallorcas am Dienstag (15.2.) ihren Regenschirm wieder einpacken. Das klassische Mallorca-Wetter kehrt zurück. Zumindest fast überall. Im Nordosten der Insel rund um Artà ziehen im Laufe des Dienstagnachmittags teils dunkle Wolken auf. Regnen wird es aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht.

Dienstag steigen die Temperaturen noch nicht stark

Die Sonne strahlt zwar, aber am Dienstag steigen die Temperaturen noch nicht. Die Höchstgrade liegen meist um die 14 oder 15 Grad. Nur Porreres erreicht 17 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es stark ab. In der Inselmitte wird es mit sechs Grad am kältesten. An der Küste bewegen sich die Temperaturen zwischen acht und zehn Grad.

Am Mittwoch wiederholt sich das Dienstagswetter: Viel Sonnenschein mit vereinzelten Wolken. Dieses Mal trifft es eher den Süden und die Inselmitte. Gegen Mittag ist in Palma de Mallorca, Santa María del Camí und Inca bewölktes Wetter angesagt. Aktuell wird es Tag für Tag wärmer. Im Südosten rund um die Orte Santanyí, Manacor und Llucmajor klettern die Temperaturen auf 18 und 19 Grad.

Wetter auf Mallorca bleibt den Rest der Woche stabil

Während es nachts in Teilen der Insel wieder auf um die fünf Grad abkühlt, ist es am Donnerstag dann endlich so weit: Gleich mehrere Orte der Insel knacken die 20-Grad-Marke. Spitzenreiter ist Porreres im Inneren der Insel mit 22 Grad, aber auch Santanyí und Manacor im Osten sowie Sa Pobla und Inca im Norden schaffen die 20 Grad. Dazu noch ein kaum Wind, strahlender Sonnenschein mit nur wenigern Wölkchen und blühende Mandelbäume: In Mallorca ist Mitte Februar pünktlich der Frühling eingekehrt.

Den Rest der Woche bleiben Temperaturen und Himmel ähnlich erfreulich. Am Wochenende kühlt es nur leicht ab, gegen Samstagabend ist es in Teilen der Insel bewölkt. Ansonsten bleibt das Inselwetter stabil. /mw