Das Mallorca-Wochenende beginnt man besser zu Hause: Breite Wolkenfelder machen sich im Laufe des Samstags (19.2.) aus Westen kommend über der Insel breit. Doch das ist das kleinere Problem: Der staatliche Wetterdienst Aemet hat Alarmstufe Gelb wegen starker Winde ausgerufen. Im Süden der Insel, also etwa in den Gemeinden Palma de Mallorca, Llucmajor und Santanyí, gilt diese bis zum Mittag, dann sollen sich die Böen beruhigen.

Ganz anderes hingegen in anderen Teilen der Insel: Entlang der Küste an der Tramuntana gilt bis zum Abend hinein die Alarmstufe Gelb sowohl wegen starker Winde als auch wegen hohen Wellengangs. Ein ähnliches Bild zeichnet sich an der Nordostküste, sowohl in der Bucht von Alcúdia als auch in den Gemeinden Capdepera und Artà ab, wo der Nordostwind das Meer in Richtung Land drückt. Vereinzelt kann es auch zu Regenfällen kommen.

Bis zu 16 Grad im Südwesten

Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen leicht herunter. Am kühlsten bleibt es in der Inselmitte um Sineu mit Maximaltemperaturen von 13 Grad. Am wärmsten soll es der Voraussicht des Wetterdienstes nach in der Gemeinde Andratx im Südwesten der Insel mit 16 Grad werden. In den übrigen Teilen der Insel werden rund 15 Grad erwartet. In der Nacht sollen die Temperaturen in Palma bis auf sechs Grad heruntergehen. Im Osten der Insel, in der Gemeine Manacor, darf man 10 Grad erwarten.

Sonntag ohne Wind und Wolken

Am Sonntag dreht sich das Wetter wieder. Von vereinzelten Wolken oder Nebelfeldern am Vormittag abgesehen strahlt die Sonne wieder auf der ganzen Insel. Vom Wind soll nicht mehr viel übrig sein. Die Temperaturen nähern sich vor allem im Zentrum der Insel bis in die Gemeinde Santa Margalida der 20-Grad-Marke. Nachts wird es wieder ein bisschen kälter. In Manacor sinken die Werte auf acht Grad. In den Bergen um Lluc werden in der Nacht zu Montag Temperaturen von drei Grad erwartet.

Und die neue Woche? Die verspricht einen ebenfalls wolkenfreien Himmel, frühlingshafte Temperaturen von bis zu 19 Grad in Palma. In der Nacht bleibt es weiterhin kalt. In Sóller gehen die Tiefstwerte auf fünf Grad herunter. /pss