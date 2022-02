In Palma de Mallorca muss sich dieser Tage ein bekannter Musiker vor Gericht verantworten. Dem Saxofonisten Rodrigo Pérez Vila wird vorgeworfen, 600.000 Euro an Fördergeldern veruntreut zu haben. Der Dozent am Konservatorium soll von 2013 bis 2020 insgesamt 613 Rechnungen gefälscht haben, um sich an den Zuschüssen zu bereichern. Am ersten Verhandlungstag, Montag (21.2.), widerrief der Musiker ein anfängliches Geständnis.

Mehr zum Thema Ein Monat Saxofon auf Mallorca