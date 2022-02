Im Gegensatz zu Deutschland, wo ein Sturm auf den nächsten folgt, ist das Wetter auf Mallorca traumhaft. Die Sonne lacht am Himmel, die Temperaturen knacken sogar die 20-Grad-Marke. Einziger Wermutstropfen sind die kalten Nächte. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt muss die Decke eng um den Körper geschlungen werden.

Am Dienstag erreicht die Insel noch nicht ganz die 20-Grad-Marke. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Sa Pobla, 18 Grad in Pollença und Cala Ratjada. Im Süden Mallorcas bleibt es etwas kälter: 16 Grad in Andratx un Llucmajor, 17 Grad in Palma de Mallorca. Die Sonne scheint fast ohne Unterbrechung bis zu ihrem Untergang um 18.34 Uhr. Im Vergleich zu den vergangenen Nächten wird es einen Ticken wärmer. Die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad in der Inselmitte um Sineu. An den Küsten bleibt es durch das wärmere Mittelmeer milder: 7 bis 8 Grad sind es dort.

Mit einem Blick auf die MZ-Livecams wissen Sie, wie es derzeit auf Mallorca aussieht.

Ab 7.29 Uhr zeigt sich die Sonne am Mittwoch wieder. Es wird wohl der wärmste Tag der Woche. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 21 Grad. Sollten Sie Frühlingsgefühle entwickeln und ins Meer springen wollen, können Sie sich an der Playa de Palma auf eine Wassertemperatur von 16 Grad einstellen.

Am Vormittag scheint die Sonne kräftig, gen Abend tauchen ein paar Wolken auf. Dann wird es an der Küste auch etwas böiger. In der Nacht wird es wieder deutlich kälter. In den Bergen ist leichter Frost möglich. In Palma de Mallorca sinken die Temperaturen auf 2 Grad.

Am Donnerstag geht es ähnlich weiter. Wieder ist der Vormittag heiter, und am Nachmittag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen bleiben bei Höchstwerten von 21 Grad angenehm.

Ab Freitag soll es dann etwas schlechter werden. Am Freitag selbst hat der spanische Wetterdienst Aemet dicke, graue Wolken in die Wetterkarte gemalt. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt in Palma de Mallorca 55 Prozent, die Höchsttemperaturen dürften bei 16 Grad liegen. Am Wochenende gibt es nach derzeitiger Prognose einen Mix aus Sonne und Wolken mit geringer Regenwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen bleiben konstant. /rp