Ein Senioren-Ehepaar aus Artà hat am Montag (21.2.) auf Mallorca vor Gericht gegen zwei Männer ausgesagt, denen vorgeworfen wird, die beiden Rentner mit Waffen bedroht und entführt zu haben, um von ihnen Geld zu erpressen.

Zu dem Überfall kam es bereits im Dezember 2016 in dem Wohnhaus der Rentner in Artà. Den Opfern zufolge waren sie nachts nach einem Abendessen mit Freunden auf ihre abseits gelegene Finca bei Artà zurückgekehrt und hatten Licht in ihrem Wohnhaus gesehen.

Zunächst stiegen die beiden aus dem Auto aus, doch als sie Bewegungen wahrnahmen, wollte die Frau sich in das Auto retten. Ein Mann zog sie gewaltsam aus dem Wagen und zerrte sie zu ihrem Ehemann zurück, der bereits von einem zweiten Eindringling mit einer Elektropistole bedroht wurde. "Wir wissen, dass ihr Geld habt, denn uns schickt ein Herr, der euch kennt", sollen die Angreifer gesagt haben. Dem Ehemann versetzten sie zwei Stromstöße auf die Stirn. "Sie verlangten 30.000 Euro, und sagten, sie würden uns andernfalls die Finger abschneiden oder einen Abhang hinunterwerfen."

In einem Safe im Haus fanden die Einbrecher Bargeld und Schmuck in Höhe von rund 11.800 Euro, doch das ihnen nicht genug. Also sperrten sie die Frau in den Kofferraum eines Autos und zwangen ihren Ehemann, in einem anderen Auto mit ihnen zu einem Bankautomaten zu fahren. Dabei bedrohten sie ihn die ganze Zeit über mit einem Messer. Auf den Befehl der Einbrecher hin hob der Mann 6.000 Euro am Automaten ab und verriet den Tätern auch seine PIN.

In der Zwischenzeit hatte es seine Frau jedoch geschafft, sich aus dem Kofferraum zu befreien und die Polizei zu rufen. Die Täter konnten wenig später gestellt werden. "Es war eine schreckliche Nacht, wir hatten sehr viel Angst, wir wussten nicht, ob sie uns wirklich etwas antun würden", so die Rentner. Seit dem Vorfall sind sie nicht zurück auf ihre Finca gekehrt, sondern haben sich an einem anderen Ort niedergelassen.

Die Staatsanwaltschaft fordert 15 Jahre Haft für die beiden mutmaßlichen Angreifer. Auch ein dritter Mann muss sich auf der Anklagebank behaupten. Ihm wird vorgeworfen, den beiden anderen im Vorfeld wichtige Informationen über die Opfer geliefert zu haben, da er sie über seine Exfrau kannte. /somo