Ein Waldbrand ist am Mittwochnachmittag (23.2.) nahe Alcúdia im Norden von Mallorca ausgebrochen. Das Feuer auf dem etwa 200 Meter hohen sogenannten Puig de Ca Na Bassera nahe des Kohlekraftwerks Es Murterar vernichtete rund 2,5 Hektar Kiefernwald. Einsatzkräfte der balearischen Naturschutzbehörde Ibanat und der Feuerwehr des Inselrats bekämpften die Flammen.

Der Brand, der gegen 16 Uhr ausbrach, wurde durch die starken Windböen, die zu dieser Zeit auf dem Hügel wehten, immer wieder angefacht. Obwohl die Feuerwehrleute schnell vor Ort waren, zerstörte das Feuer mehrere Hektar Wald.

Die zahlreichen Einsatzkräfte rückten mit mehreren Fahrzeugen an. Ibanat brachte zwei Löschwagen und 25 Einsatzkräfte mit an den Brandort, die Feuerwehr von Alcúdia war mit allen verfügbaren Einheiten vor Ort, auch aus Inca kam Unterstützung. Am späten Mittwochabend war das Feuer noch nicht unter Kontrolle, eine weitere Ausbreitung konnte allerdings verhindert werden. /jk