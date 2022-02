Die ganze Woche besticht auf Mallorca das Wetter bereits mit frühlingshaften Temperaturen von um die 20 Grad. Am Donnerstag (24.2.) bleibt es genauso herrlich. Morgens und abends ziehen hohe Wolken vorbei, sonst bleibt es inselweit sonnig. In der Inselmitte von Santa María del Camí über Inca bis Sa Pobla hat es mittags 20 Grad. Auch Sóller und Palma knacken die 20-Grad-Marke.

Während die Temperaturen beinahe zum Baden einladen, ist das Meer aber noch ziemlich kalt. Am Donnerstag hat es an den Küsten Mallorcas etwa 14,5 Grad. Während es in Deutschland stürmt, ist auf der Insel mit Windgeschwindigkeiten von meist unter 10 Kilometern pro Stunde aus verschiedenen Himmelsrichtungen nur wenig Wind zu spüren. In der Nacht zum Freitag kühlt es dann auf Werte um die 10 Grad ab. Am kältesten wird es in Santanyí mit 8 Grad.

Wetter auf Mallorca: Am Wochenende wird es wieder schön

Am Freitag gibt es dann einen Wetterumschwung. Das Tief, das bereits am Donnerstag im Süden Spaniens lang ersehnten Regen bringt, bedeckt die Insel von morgens bis abends mit grauen Wolken. Nur vereinzelt reißt die Wolkendecke im Laufe des Tages auf. Trotz der vielen Wolken regnet es aber wahrscheinlich nicht. Die höchste Regenwahrscheinlichkeit herrscht inselweit zwischen 12 und 18 Uhr mit nur rund 20 Prozent. Was die Temperaturen angeht, ist der Freitag ein Ausreißer in dieser Woche. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 Grad in Manacor und 16 Grad in Palma.

Am Wochenende ist es dann aber auch schon wieder vorbei mit den dunklen Wolken. Samstag und Sonntag erwartet die Insel Sonnenschein mit vereinzelten Wölkchen. Auch die Temperaturen steigen dann wieder, obwohl sie noch nicht die 20 Grad vom Anfang der Woche erreichen. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen bei 17 Grad in Palma, Sóller und Pollença, nachts am kältesten wird es in der Inselmitte mit Tiefsttemperaturen von 4 Grad. Am Sonntag sieht es ganz ähnlich aus. Die Höchsttemperaturen schaffen es bis auf 18 Grad.