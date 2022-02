Ein Ukrainer ist am Sonntagnachmittag (27.2.) auf Mallorca festgenommen worden, weil er im Nobelhafen Port Adriano versucht haben soll, die Yacht eines russischen Millionärs zu versenken. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" ist der Festgenommene als Maschinenwart auf der 47-Meter-Yacht "Lady Anastasia" angestellt.

Polizeiberichten zufolge war der Mann am Samstagmorgen in aufgebrachtem Gemütszustand auf die Yacht gekommen. Er forderte andere Angestellte auf, das Schiff zu verlassen, da er es versenken wolle. Daraufhin öffnete er mehrere Ventile, um den Maschinenraum zu fluten. Den anderen Personen an Bord gelang es, diese zu schließen.

Haus in der Ukraine zerstört

Bei der Tat soll es sich um einen Racheakt handeln. Der Mann soll kurz vor der Tat erfahren haben, dass sein Haus in der Ukraine durch einen russischen Angriff zerstört worden war. Bei dem Besitzer der Yacht soll es sich unbestätigten Berichten zufolge um einen russischen Waffenproduzenten handeln.

Der Täter wurde am Sonntagmorgen (27.2.) dem Haftrichter in Palma de Mallorca vorgeführt und nach der Anhörung unter Auflagen freigelassen. Die Ermittler der Guardia Civil bemühen sich derzeit, den genauen Tathergang und den Schaden zu ermitteln. Der Maschinenraum konnte zunächst nicht untersucht werden, da er unter Wasser stand. Auch wird ermittelt, wer genau der Besitzer der Yacht ist, da sie offiziell auf den Namen einer Firma registriert ist.

Erster Vorfall auf Mallorca seit Kriegsbeginn

Es handelt sich um den ersten Vorfall von Spannungen zwischen Ukrainern und Russen auf der Insel, seit der Krieg am vergangenen Donnerstag (24.2.) begann. Auf den Balearen leben laut Zahlen des Nationalen Statistikinstituts INE rund 2.100 Ukrainer und 2.000 Russen. Am Freitag (25.2.) hatte es auf der Plaça d'Espanya in Palma eine Demonstration gegen den Krieg gegeben. /pss