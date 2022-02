Am Montagnachmittag (28.2.) ist es in Palma de Mallorca und im Südosten der Insel zwar teilweise bewölkt, auf der restlichen Insel herrscht aber strahlender Sonnenschein. Mit Temperaturen von um die 16 Grad bleibt es warm. Auch wenn die 20 Grad vom Anfang der Vorwoche noch nicht erreicht werden. In der Nacht sinken die Temperaturen dann. Tiefstwerte liegen bei 4 Grad in der Inselmitte.