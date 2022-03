Der Besitzer und ehemalige Direktor der englischsprachigen Privatschule King Richard III. College in Potals Nous auf Mallorca ist zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Bereits Anfang Februar hatte ihn der Oberste Gerichtshof in Glasgow für schuldig erklärt, in den Jahren 1963 und 1987 in Glasgow und Renfrewshire zwei Frauen vergewaltigt zu haben. Er selbst bestreitet die Taten und spricht von einer "kriminellen Verschwörung".

Spanien lieferte 2019 den ehemaligen Schuldirektor nach Schottland aus Die Guardia Civil auf Mallorca verhaftete B. 2019 aufgrund eines europäischen Haftbefehls in seinem Haus in Santa Ponça. Daraufhin wurde der 77-Jährige nach Schottland ausgeliefert. Das Urteil hätte auf zehn Jahre Haft hinauslaufen können, doch der Richter zog das Alter des Angeklagten und die lange Zeit seit den Verbrechen in Betracht, weswegen die Haftstrafe etwas milder ausgefallen ist. /mw