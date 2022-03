Die Nationalpolizei hat am Montag (28.2.) in Palma de Mallorca einen Mann festgenommen, der nach einem Streit in einem Restaurant versucht hat, ein Kind zu entführen. Der 41-Jährige hatte Essen bestellt, was ihm aber verweigert wurde, weil er schon häufiger in dem Lokal auffällig geworden war. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr im Zentrum der Stadt.

Beim Verlassen der Gaststätte packte der Täter den neunjährigen Sohn des Eigentümers und zog ihn etwa 50 Meter weit mit sich. Kurz bevor er um eine Straßenecke bog, konnten ihn der Besitzer erwischen. Daraufhin drohte der Entführer, den Mann zu töten. Mit der Hilfe eines herbeigeeilten Zeugen gelang es ihm, den Entführer festzuhalten, bis die Polizei kam. /pss