Aktivisten einer Gruppe, die gegen Zwangsräumungen auf Mallorca kämpft, haben am Mittwochmorgen (2.3.) die Zentrale der CaixaBank im Zentrum von Palma de Mallorca besetzt. Ersten Informationen zufolge fordern sie ein Treffen mit den Verantwortlichen der Bank, um die Räumung einer Wohnung im Stadtteil Amanecer im Norden der Stadt zu verhindern.

Dort lebt eine Frau seit sieben Jahren mit ihren vier Kindern. Die Wohnung gehört der Bank. "Man will sie vertreiben, um eine weiteres leerstehende Immobilie in der Stadt zu haben und weiter mit Wohnraum zu spekulieren", hieß es in einer Mitteilung der Aktivistengruppe "Stop Desahucios". Die Frau lebe schon ihr ganzes Leben in dem Stadtteil.

Keinen Widerstand leisten

Nach Angaben der Aktivisten muss die Familie am 10. März das Gebäude verlassen. "Diese Zwangsräumungen betreffen nicht nur eine Person. Sie sind ein Mechanismus, um uns alle aus unseren Wohnungen zu vertreiben", hieß es von den Aktivisten. "Die Verantwortlichen wollen, dass wir uns alleingelassen fühlen und keinen Widerstand leisten können", so die Besetzer.

Ein Vertreter der Bank zeigte sich gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" überrascht von der Protestaktion. Man sei die Akten durchgegangen. Die betroffene Frau tauche nicht in den Dokumenten auf. Auch gebe es keinen Hinweis darauf, dass sich die Wohnung überhaupt im Besitz der Bank befinde. Ersten Medienberichten zufolge wurden einige der Besetzer von der Nationalpolizei festgenommen.

In Spanien ist es in den vergangenen Jahren - vor allem seit der Wirtschaftskrise Anfang des vergangenen Jahrzehnts - immer mehr zu Zwangsräumungen gekommen. In den meisten Fällen, weil die Besitzer nicht in der Lage sind, die Hypothek abzubezahlen. Gegen diese als inhuman betrachtete Praxis der Banken leisten verschiedene Gruppen immer wieder teils drastischen Widerstand. /pss