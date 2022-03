Eigentlich war bereits für Mittwoch (2.3.) auf Mallorca eher bewölktes Wetter angekündigt. Doch noch hält sich die Sonne und nur wenige Wolken sind am Himmel zu sehen. Mit 19 Grad in Pollença wird es im Norden der Insel sogar ziemlich warm. Andratx und Santanyí dagegen erreichen am Mittwoch nur Temperaturen von 15 Grad. Der Wind weht leicht aus Süden. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen inselweit in den einstelligen Bereich. Ab 22 Uhr sind für den westlichen Teil der Insel außerdem kleinere Schauer angekündigt.

Am Donnerstag erwartet Mallorca ein Sonne-Wolken-Mix. In Manacor und Llucmajor ist es wohl den gesamten Nachmittag bewölkt. Palma und Santa María del Camí erwarten mit 18 Grad die höchsten Temperaturen. Im Rest der Insel ist es aber mit 16 und 17 Grad leicht kühler Wetter: Mallorca erwartet ein verregnetes Wochenende Am Freitag kühlen die Temperaturen dann weiter ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. Von morgens bis in den späten Nachmittag gibt es auf der gesamten Insel Regen. Nachts hören die Schauer kurzzeitig auf. Am Wochenende soll das Wetter eher schlecht werden. Den Samstag über regnet es fast überall auf der Insel. Im Osten von Santanyí bis Artà kommt nachmittags allerdings dann doch noch die Sonne hervor. Am Sonntag geht es bewölkt und regnerisch weiter, sonnig könnte es nachmittags in der Inselmitte werden.