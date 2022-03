Der ukrainische Maschinenwart Taras Ostapchuk, der am vergangenen Wochenende versucht hatte, in Port Adriano die Yacht eines russischen Waffenherstellers zu versenken, ist in Kiew angekommen. Dort will er nach eigenen Angaben das Land gegen die russischen Invasoren verteidigen.

Auf Fotos, die er der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zukommen ließ, sieht man unter anderem wie leer die Regale in einem Supermarkt sind. Auf anderen Bildern sind Barrikaden mit Sandsäcken vor Gebäuden der Hauptstadt der Ukraine zu sehen. Taras selbst zeigt sich auf einem Foto mit anderen freiwilligen Kämpfern.

Am 27. Februar wurde Ostapchuk verhaftet, nachdem er auf der Yacht "Lady Anastasia" eines russischen Millionärs und Waffenfabrikanten ein Ventil geöffnet hatte, wodurch der Maschinenraum des Schiffes überflutet wurde. Nachdem er gegen Kaution freigelassen wurde, kaufte er ein Flugticket nach Polen, um zu versuchen, sein Heimatland, die Ukraine, zu erreichen: "Für mein Heimatland werde ich alles tun", sagte er.

Von bewaffneter Eskorte begleitet

Nachdem er am nächsten Tag in Warschau angekommen war, gelang es ihm, ein Transportmittel zu finden, das ihn an die Grenze zu seinem Land brachte. "Zu meiner Sicherheit wurde ich während der Ausgangssperre von einer bewaffneten Eskorte nach Hause begleitet", erklärt er.

"Meine ganze Familie ist in der Ukraine", sagt er . "Zum Glück ist sie im Moment an einem sicheren Ort." Ein Ort, den er lieber nicht verrät und der im weiteren Verlauf des Krieges in Gefahr sein könnte.

Bevor dies geschieht, verspricht der Ukrainer, dass er "alle Waffen in die Hand nehmen" wird, um gegen die Invasoren zu kämpfen: "Ich habe keine Angst um mich, wir müssen diesen Kampf gewinnen", sagte er, bevor er sich auf die Reise in seine Heimat machte.

Schlechtes Verhältnis zum Yachtbesitzer

Fünf Monate ist es her, dass die Yacht Lady Anastasia, für die Ostapchuk vor sieben Jahren zu arbeiten begann, in Port Adriano angelegt hat. Während dieser Zeit zeigte ihm das Fernsehen in seinem Hotel täglich die eskalierenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, die er mit Schmerz und Angst um die körperliche Unversehrtheit seiner Familie miterlebt hat.

Am Samstagmorgen beschloss er, das Schiff zu versenken, an dem er arbeitete und das Alexander Mikheev, dem Vorstandsvorsitzenden eines großen russischen Rüstungsunternehmens, gehört: "Ich habe es getan, um mein Land zu unterstützen", erklärt er. "Ich hatte ohnehin kein gutes Verhältnis zu meinem Chef, ganz und gar nicht." /pss