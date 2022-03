Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca einen 30-jährigen Mann festgenommen, der mehrere Frauen vergewaltigt haben soll. Der Mann soll seine Opfer zunächst unter Drogen gesetzt und dann die Vergewaltigungen aufgezeichnet haben. Die Ermittler haben zwei der Frauen auf Mallorca ausfindig gemacht und gehen davon aus, dass es vier weitere Opfer gibt, sowohl auf der Insel als auch in Jordanien, dem Herkunftsland des Beschuldigten. Außerdem wurde ein Verwandter des Mannes verhaftet, weil er ein Video mit sexuellem Inhalt an eine Minderjährige geschickt hatte.

Die Ermittlungen begannen im Oktober, als eine Frau bei der Polizei anzeigte, dass ein Mann sie beim gemeinsamen Sex ohne ihre Zustimmung auf Video aufgenommen hatte. Das Opfer war von einer anderen Person auf die Videoaufzeichnung aufmerksam gemacht worden. Die Frau konnte weitere Videos des Mannes mit anderen Frauen ausfindig machen. Auf den Videos machten die Opfer den Eindruck, als stünden sie unter Drogeneinfluss. Insgesamt sechs Frauen betroffen Die Nationalpolizei stieß im Zuge ihrer Ermittlungen auf eine weitere Frau, von der ebenfalls Videomaterial mit dem Beschuldigten existierte, das ohne ihre Zustimmung aufgenommen worden war. Diese Frau berichtete, dass der Verdächtige sie auf eine Zigarette und einen Drink zu sich nach Hause einlud und sie sich von da ab an nichts mehr erinnern konnte. Die Beamten fanden heraus, dass insgesamt sechs Frauen aufgezeichnet wurden, von denen zwei auf Mallorca und zwei in Jordanien leben. Die Ermittler sind gerade dabei, die übrigen Frauen ausfindig zu machen, die auf den Videos zu sehen sind. Auch ein Verwandter wurde festgenommen Am Donnerstagmorgen (3.3.) durchsuchten Beamte die Wohnung des Beschuldigten, beschlagnahmten fünf Mobiltelefone und nahmen den Mann als mutmaßlichen Täter mehrerer Straftaten des sexuellen Missbrauchs und Geheimnisverrats fest. Die Beamten fanden heraus, dass eine Minderjährige mit dem Jordanier sexuelle Beziehungen hatte und dass ein Verwandter des Mannes dem Mädchen Sex-Videos geschickt hatte. Die Beamten nahmen noch am selben Tag den Verwandten wegen Verführung Minderjähriger fest. /jk