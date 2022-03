Nach einem äußerst grauen und ungemütlichen Sonntag kehrt pünktlich zur Arbeitswoche die Sonne wieder nach Mallorca zurück. In der Nacht auf Montag (7.3.) bleibt es noch weitgehend beim bedeckten Himmel, Regen fällt keiner. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf Tiefstwerte zwischen 5 Grad rund um Sa Pobla und 7 bis 8 Grad an den Küsten. Der Wind flaut ab.

In den Morgenstunden bleibt es zunächst stark bewölkt, gegen 10 Uhr zeigt sich die Sonne erstmals im Osten und Norden und später dann auch in anderen Teilen der Insel. Gegen frühen Nachmittag reißt es fast überall mal auf. In der Nacht bewölkt sich der Himmel erneut stärker. Die Temperaturen am Tag erreichen 14 bis 16 Grad, in der Nacht auf Dienstag kühlt sich die Luft auf Werte zwischen 2 Grad in Inca und 6 Grad in Andratx ab.

Der Dienstag wird dann vormittags zunächst noch verbreitet sonnig, gegen Mittag zieht der Himmel zu und es fängt fast auf der ganzen Insel an, stärker zu regnen. Zunächst in der Inselmitte und in der Tramuntana, später verbreitet. Dafür steigen langsam die Temperaturen. Tagsüber schaffen es die Werte in Pollença auf bis zu 19 Grad, nur auf 15 Grad schafft es die Ostküste zwischen Santanyí und Cala Ratjada.

Die Nacht auf Mittwoch wird dann mit Tiefstwerten zwischen 4 Grad rund um Santa María und Inca und 7 Grad in der Gegend um Llucmajor etwas milder als die Nacht zuvor. Am Tag klettern die Temperaturen auf 15 Grad in Cala Ratjada und bis auf 18 Grad in Sóller, Pollença und Inca. In den Morgenstunden kann es teils noch ergiebig regnen, gegen Mittag ist dann das Schlimmste erst einmal überstanden und die Sonne schaut heraus.

Und machen Sie sich keine Sorgen: Die nächsten Tage bis zum Wochenende versprechen deutlich besseres Wetter, auch die 20-Grad-Marke dürfte wieder spielend geknackt werden.