Die Ortspolizei in Manacor hat am Freitag (4.3.) zwei junge Männer festgenommen, die in einem geklauten Auto durch die Stadt im Osten von Mallorca gerast waren. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden.

Demnach bemerkten Beamte einer Streife auf der Plaça Ramon Llull einen BMW, der mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht durch die Straßen fuhr. Die Polizisten versuchten, das Auto anzuhalten, doch der Fahrer ergriff die Flucht. Er fuhr über zwei Kilometer auf der Gegenfahrbahn und zwang mehrere andere Autos zu riskanten Manövern, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Beifahrer wurde verletzt Der Fahrer verlor schließlich die Kontrolle über den Wagen, der gegen mehrere Verkehrsschilder krachte und an einem Baum zum Stopp kam. Der Fahrer riss daraufhin die Tür auf und versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Auf dem Beifahrerseitz fanden die Beamten einen zweiten Mann vor, der verletzt war. Er wurde nach der Festnahme ins Krankenhaus von Manacor gebracht. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Das Auto war wenige Stunden zuvor als gestohlen gemeldet worden. /pss