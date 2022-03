Ein 58-Jähriger Mann ist am Dienstag (8.3.) in seinem Haus in der Gemeinde Sant Joan auf Mallorca tot aufgefunden worden. Offenbar verstarb er an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Seine 50-Jährige Frau wurde bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand ist kritisch.

Ersten Informationen der Ermittler zufolge sei das Kohlenmonoxid in der Nacht zum Dienstag aus einem Kühlschrank ausgetreten. Die Frau überlebte wohl, weil sie beim Schlafen eine Schlafapnoe-Maske getragen habe. Die genauen Umstände werden weiter untersucht. Achtung, Atemgift! Was bei CO-Meldern zu beachten ist Nach Angaben der Ermittler ging ein Sohn des Ehepaars gegen 18 Uhr zu dem Haus, weil er seine Eltern seit mehreren Stunden nicht mehr erreichen konnte. Durchs Fenster entdeckte er die leblosen Körper auf dem Boden. Er alarmierte die Rettungskräfte. Im ersten Moment wurde ein Gasaustritt als Ursache für das Unglück vermutet. Als die Sanitäter das Haus betraten, bemerkten sie einen starken Gasgeruch und öffneten Türen und Fenster, um das Haus zu lüften. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten mehrere Gasflaschen ins Freie. /pss