Bauarbeiter haben am Mittwochmorgen (9.3.) Mallorca eine Leiche gefunden. Als sie das Gestrüpp an einer verwucherten Fläche in Cala Major rodeten, entdeckten sie den Toten und alarmierten sofort die Polizei. Die Ermittler vermuten, dass es sich um einen Mann handelt und der Todeszeitpunkt mehrere Jahre zurückliegt.

Die Leiche ist in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand und außer dem Skelett war nichts mehr übrig. Anhand der Kleidung liegt die Vermuttung nahe, dass es ein Mann ist. Eine Autopsie wird derzeit durchgeführt, um die Todesursache und die Identität zu klären. Beamten der Policía Nacional haben eine Untersuchung eingeleitet, um den Vorfall aufzuklären. Cala Major liegt im Osten von Palma de Mallorca. In dem Stadtteil wurden in den vergangenen Jahrzehnten diverse Hotels und Ferienunterkünfte gebaut. Auch auf der verlassenen Fläche soll nun ein Gebäude entstehen.