Das Wetter auf Mallorca wird schlecht und leider fällt das Tief ausgerechnet auf die freien Tage am Wochenende. Die Temperaturen bleiben zwar angenehm wie bisher, die Sonne lässt sich aber nur noch selten blicken. Dazu gesellen sich Regen und Gewitter.

Schon am Donnerstag (10.3.) drängt sich die ein oder andere dicke Wolke am Himmel in den Vordergrund, der Schirm kann aber daheim gelassen werden. Es bleibt trocken. Gen Abend vertreibt die Sonne die Wolken. Der Sonnenuntergang um 18.52 Uhr müsste gut zu sehen sein.

Die Temperaturen sind im Norden etwas höher als im Süden der Insel: 18 Grad in Pollença, 17 Grad in der Inselmitte, 16 Grad in Palma de Mallorca und 15 Grad in Andratx. In der Nacht sinken die Werte auf 5 Grad in der Inselmitte und 7 bis 8 Grad an den Küsten.

In der Nacht zu Samstag kann es regnen

Um 7.05 Uhr zeigt sich die Sonne am Freitag wieder. Der Morgen startet neblig, am Vormittag ist es heiter. Im Tagesverlauf zieht der Himmel immer mehr zu. Zum Feierabend ist es grau und in der Nacht kann es regnen.

Die Temperaturen steigen leicht und können vereinzelt sogar die 20-Grad-Marke knacken. Besonders im Norden und der Inselmitte. Im Süden bleibt es bei 16 bis 17 Grad wieder etwas kühler. Auch in der Nacht sollen die Temperaturen ein bis zwei Grad höher sein als in der Nacht zuvor.

Am Samstag wechselhaft

Der Samstag startet grau. Es regnet und donnert. Im Tagesverlauf ist es sehr wechselhaft. Mal regnet es, mal scheint die Sonne. Zum Abend hin soll es besser werden. Die Temperaturen ändern sich wenig.

Am Sonntagvormittag stehen die Chancen gut, ein paar Sonnenstrahlen einzufangen. Nach dem Mittag zieht der Himmel zu. Besonders im Norden Mallorcas kann es etwas tröpfeln. Immerhin steigen die Temperaturen und erreichen in Inca gar 21 Grad. An den Küsten bleibt es knapp unter der 20-Grad-Marke. In der neuen Woche geht es ähnlich warm, aber auch wechselhaft weiter. /rp