Nach einem sehr nassen Samstag ist es am Sonntag in weiten Teilen der Insel trocken geblieben. Erst abends gibt es hier und da Schauer. Allerdings sollten Besucher und Bewohner Mallorcas ihre Regenschirme noch nicht wegpacken. Denn diese Woche wird wechselhaft:

Am Montag erwartet die Insel ein Sonne-Wolken-Mix, die Regenwahrscheinlichkeit ist dabei aber gering. Die Temperaturen nähern sich mit 19 Grad zum Beispiel in Llucmajor und Pollença auf der gesamten Insel der 20-Grad-Marke. So friedlich der Tag scheint, der spanische Wetterdienst AEMET hat einige gelbe Warnungen für Mallorca ausgesprochen: Im Tramuntana-Gebirge gibt es den ganzen Tag starken Wind mit Geschwindigkeiten von 80 km/h. Puntuell können sogar die 90 km/h erreicht werden. Im Norden, Nordosten und im Gebiet Llevant werden an den Küsten außerdem den gesamten Montag und Dienstag über Wellen mit einer Höhe von bis zu drei Metern erwartet.

Ab Mittwoch ist das gute Wetter auf Mallorca vorbei

Am Dienstag ist es fast überall auf Mallorca sonnig. Nur in der Inselmitte zeigen sich morgens Wolken. Es wird der wohl wärmste Tag der Woche. Palma hat mit 23 Grad die höchsten Temperaturen, aber auch viele andere Orte kommen über 20 Grad. Zusätzlich zu den Wetterwarnungen vom Montag, gilt am Dienstag auf an der Küste im Süden der Isel die gelbe Warnstufe. Der spanische Wetterdienst erwartet Wellen von drei bis vier Metern Höhe.

Am Mittwoch ist es dann leider schon vorbei mit dem schönen Wetter. Während morgens noch die Sonne scheint, regnet es den Nachmittag über auf der gesamten Insel. Mit bis zu 20 Grad bleibt es aber zumindest warm.

Am Donnerstag sagen die Meteorologen Regen und Gewitter bei leicht sinkenden Temperaturen voraus. Auch der Freitag bleibt regnerisch, in Santanyí könnte es sogar noch einmal gewittern. Zum kommenden Wochenende schaut aber dann doch wieder hin und wieder die Sonne hervor. /mwp