Die Fischer auf Mallorca haben angekündigt, ab Montag (21.3.) und bis mindestens Mittwoch zu streiken. Damit schließen sie sich den Kollegen in anderen spanischen Regionen an, die bereits am Freitag im Hafen geblieben waren. Damit wollen die Fischereigilden auf die dramatische Situation aufgrund der hohen Treibstoffpreise aufmerksam machen.

Für kommenden Mittwoch steht ein Treffen mit dem balearischen Minister für Fischerei und Landwirtschaft, Luis Planas, an. Der Vorsitzende des Verbands der balearischen Fischer, Domingo Bonnín, forderte am Samstag "dringende" Lösungen für die "ernste" Situation. Bonnín erklärte, er könne "nicht verstehen, warum der spanische Staat sich noch nicht an die Arbeit gemacht hat, um dem Sektor zu helfen, während die Regierungen anderer Länder des Mittelmeerraums, wie Frankreich und Italien, bereits Lösungen zur sofortigen Unterstützung ihres jeweiligen Fischereisektors beschlossen haben". /pss