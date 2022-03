Der Frühling beginnt auf Mallorca grau und nass. Am Sonntag (20.3.) hängen den ganzen Tag lang Wolken über der Insel, immer wieder kann es zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen erreichen tagsüber 18 Grad in Palma de Mallorca und 15 Grad im Inselosten in Manacor und Artà.

Zudem gilt praktisch an der gesamten mallorquinischen Küste - außer in Teilen der Tramuntana - ab Mittag Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen. Von Spaziergängen an der Küste wird abgeraten. Der Wind weht aus östlicher Richtung. Am Nachmittag kann es laut des staatlichen Wetterdienstes Aemet zu stärkeren Böen kommen. In der Nacht bleibt es vergleichsweise mild mit Tiefsttemperaturen von 11 Grad im Osten der Insel und 13 Grad in der Hauptstadt.

Am Montag könnte es trocken bleiben

Zum Beginn der neuen Woche ändert sich nicht viel. Die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen bleibt den ganzen Montag über bestehen. Auch am bewölkten Himmel tut sich nicht viel. Am Vormittag soll es vor allem im Süden der Insel regnen, die Nordhälfte bleibt verhangen, könnte aber ohne Regen durch den Tag kommen. Die Temperaturen ändern sich nicht groß. In Sóller können es bis zu 15 Grad werden, in Felanitx 14 Grad. In der Nacht geht das Quecksilber in Andratx und Santanyí bis auf zehn Grad herunter. Der Wind weht von Osten und Südosten, auch hier kann es immer wieder zu starken Windstößen kommen.

Am Dienstag soll es dann auf der ganzen Insel flächendeckend regnen. Es bleibt abzuwarten, ob die Gewitter, die den ganzen Tag auf der Nachbarinsel Ibiza wüten sollen, auch den Inselsüden betreffen werden. Die Temperaturen bleiben am Tag stabil, in der Nacht gehen sie in Teilen der Insel leicht herunter und liegen bei zehn Grad. Die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen bleibt auch hier den ganzen Tag lang aktiviert. Auch am Dienstag ist aufgrund der starken Winde Vorsicht geboten. /pss