Eine Gruppe von 20 jungen Leuten hat sich mit der Ortspolizei von Calvià in der britischen Urlauberhochburg Magaluf im Südwesten von Mallorca eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Die Beamten waren zu einem Pub im Camí de sa Porrassa gerufen worden, wo es zu einem Streit in einer größeren Gruppe gekommen war. Die Polizisten nahmen zwei der Beteiligten fest, als es zu einem Tumult kam. Die übrigen Anwesenden versuchten, die Festgenommenen wieder zu befreien. Sie wollten sich Zutritt zu den Polizeiautos zu verschaffen und gingen die Beamten an.

Diese mussten sich mit Schubsen und mit Hilfe ausziehbarer Stöcke zur Wehr setzen, um die aufgebrachte Menge unter Kontrolle zu bekommen. Videoaufnahmen eines der Beteiligten dokumentieren die Szene und zeigen, dass die Polizisten wohl angemessen reagierten. Bilanz der Nacht: zwei Festnahmen und mehrere Verletzte, darunter auch Polizisten. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des "Diario de Mallorca" bereits am 12. März gegen 4 Uhr morgens. Wie die Zeitung "Última Hora" schreibt, soll es sich bei den jungen Leuten um eine Gruppe aus dem Drogendorf Son Banya gehandelt haben, die nach Informationen der Zeitung häufig in dem Pub in Magaluf anzutreffen ist. Zu der Auseinandersetzung soll es gekommen sein, als mehrere der Gäste aus Eifersucht in Streit geraten sein sollen. /jk