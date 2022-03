Der Frühling beginnt auf Mallorca grau und nass. Am Montag (21.3.) hingen den ganzen Tag lang dicke Wolken über der Insel, immer wieder kam es zu Regenschauern. Die Temperaturen erreichten tagsüber 15 Grad.

Zudem gilt praktisch an der gesamten mallorquinischen Küste - außer in Teilen der Tramuntana - bis Mitternacht Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen. Von Spaziergängen an der Küste wird abgeraten. Der Wind weht aus östlicher Richtung. Am Nachmittag kann es laut des staatlichen Wetterdienstes Aemet zu stärkeren Böen kommen. Bis 20 Uhr gilt in der Tramuntana noch Sturmwarnung (Warnstufe Gelb) wegen Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h. In der Nacht bleibt es vergleichsweise mild mit Tiefsttemperaturen von 10 Grad in der Inselmitte und 13 Grad an den Küsten.

Im Wochenverlauf ändert sich an dem bescheidenen Wetter nicht viel. Die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen gilt erneut ab Dienstag 11 Uhr bis Mittwoch 16 Uhr. Auch am bewölkten Himmel ändert sich nicht viel. Nur in Sóller und Santanyí kann sich am späten Nachmittag die Sonne durch die Wolkendecke kämpfen.

Ansonsten bleibt es regnerisch. Die Tropfen sind mit Saharastaub versetzt. Da es in den kommenden Tagen weiter regnet, lohnt sich die Autowäsche noch nicht. Die Temperaturen ändern sich nicht groß. In Sóller können es bis zu 16 Grad werden, in Felanitx 14 Grad. In der Nacht werden es 8 Grad. Der Wind weht von Osten und Südosten, auch am Dienstag kann es immer wieder zu starken Windstößen kommen.

Das gleiche Bild bietet sich am Mittwoch. Die Sonne hat gegen die dicken Regenwolken diesmal keine Chance. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet bleibt es den ganzen Tag über regnerisch. Die Sandkörner nieselt es wieder mit herab. Die Temperaturen bleiben konstant.

Erst am Donnerstagnachmittag soll sich die Sonne wieder zeigen. Sie schaut aber nur kurz auf der Insel vorbei. Freitag und am Wochenende wird es wieder grau. /pss