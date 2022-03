Ein 38-Jähriger soll in der Nacht von Sonntag (20.3.) auf Montag seinen ehemaligen Chef auf Mallorca brutal verprügelt haben. Große Blutlachen vor dem Restaurant Can Miraet in Son Serra de Marina zeugen von dem Angriff. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Das Opfer kam ins Krankenhaus.

Der 68-jährige Besitzer des Lokals an der Straße zwischen Artà und Alcúdia wurde gegen Mitternacht überrumpelt, als er absperren wollte. Der Angreifer riss ihn zu Boden und trat mehrfach auf seinen Kopf ein. Augenzeugen riefen offenbar die Polizei. Als diese eintraf, fanden sie den blutüberströmten Restaurantbetreiber im Dunkeln in seinem Laden sitzend vor. Das Opfer war zwar noch bei Bewusstsein, es fiel ihm aber schwer zu sprechen. Die Polizei konnte in Erfahrung bringen, dass es sich bei dem Angreifer wohl um einen ehemaligen Angestellten handelte. Der Mann kam ins Krankenhaus, wo die Ärzte ihn wegen der Verletzungen auf Station brachten. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Angreifer in seiner Wohnung in Son Serra de Marina fest. An der Tür seines Autos sowie auf dem Gaspedal fanden die Polizisten Blut. Vor der Haustür roch es stark nach Bleiche. Die Ermittler vermuten, dass der 38-Jährige seinen ehemaligen Chef ausrauben wollte, und prüfen nun, ob Wertgegenstände entwendet wurden. /rp