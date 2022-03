Die Luxusyacht "Roma" schipperte am Donnerstag (24.3.) an der Tramuntana-Küste auf entlang in Richtung Port Adriano. Die 62-Meter-Yacht gehört übereinstimmenden Medienberichten zufolge dem österreichischen Investor René Benko, dem unter anderem die Warenhauskette Karstadt und ein Teil des Chrysler-Buildings in New York gehören. Ob Benko selbst an Bord der Yacht ist, ist derzeit nicht bekannt. Die "Roma" war am Mittwoch (23.3.) in Monaco aufgebrochen und legte am frühen Donnerstagnachmittag am Nobelhafen in der Gemeinde Calvià an.

Entworfen von Espen Øino Das 2010 vom weltbekannten norwegischen Yachtdesigner Espen Øino entworfene Schiff bietet Platz für zwölf Gäste und bis zu 18 Crewmitglieder. Es erreicht eine Maximalgeschwindikeit von 17 Knoten (31 Km/h). Sein Wert wird auf rund 45 Millionen Euro beziffert. Die Yacht wird im Sommer auf den Balearen zum Charter angeboten. Die Woche kostet ab 345.000 Euro. Zu den Attraktionen an Bord gehören unter anderem eine Wasserrutsche, ein Heimkino und mehrere Sonnendecks. Die sechs Suiten sind in sanften Champagnertönen gehalten. Steile Karriere mit Immobilieninvestitionen René Benko begann seine Karriere im Immobilienbereich Ende der 90er-Jahre mit Anfang 20. Er renovierte damals leerstehende Dachböden und widmete sie zu Luxuswohnungen um. Mit seinem Unternehmen Signa Holding investiert er vor allem in Top-Immobilien in Innenstädten. In Deutschland ist der 44-Jährige vor allem durch seine Investition in die Warenhausketten Karstadt und Kaufhof bekannt. Auch das bekannte Berliner Kaufhaus KaDeWe gehört dem Österreicher. Seit einigen Jahren investiert Benko auch im Medienbereich. Zu seiner Gruppe gehört unter anderem die "Kronen Zeitung". Benko war zuletzt im vergangenen Jahr bei einem privaten Wirtschaftsforum im Castell Son Claret auf Mallorca in Erscheinung getreten, gab damals der TV-Moderatorin Sabine Chistiansen ein Interview. /pss