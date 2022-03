Da es im Winter sehr trocken war, ist es vielleicht ganz gut, wenn es vor dem Sommer nochmal ausgiebig auf Mallorca regnet. Doch langsam reicht es auch mit dem grauen und nassen Wetter auf der Insel. Ehe es besser wird, blitzt und donnert es noch.

Nach dem ausgiebigen Regen am Donnerstagvormittag (24.3) bleibt es am Nachmittag überwiegend trocken. In Andratx und Sóller, vielleicht auch kurz in Palma de Mallorca, kann die Sonne durchblitzen. Weitere Tropfen können nicht ausgeschlossen werden. Wie in den vergangenen Tagen regnen diese den Saharastaub herab, der in der Luft umherschwirrt. Dazu weht ein böiger Wind aus östlicher Richtung.

Im Süden ist es etwas wärmer als im Norden der Insel. Die Höchstwerte: 18 Grad in Palma de Mallorca, 17 Grad in Inca, 16 Grad in Pollença und 15 Grad in Cala Ratjada. Die Nacht bleibt weiter mild. Weniger als 10 (Inselmitte) bis 12 Grad (Süden um Palma de Mallorca) werden es nicht.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Viele Sonnenstrahlen dringen auch am Freitag nicht zur Insel durch. Dafür regnet es nicht mehr so viel. In der Nacht kann es wieder tröpfeln. Wer also The Hives in Palma sehen will, sollte vorsichtshalber eine Regenjacke anziehen. Sonst bleibt alles wie bisher. Die Temperaturen sind konstant, Saharastaub in der Luft und böiger Ostwind.

Ein Tag für Sofakartoffeln

Samstag wird ein Tag für alle Sofakartoffeln. Es regnet wohl durchgehend - schlechtes Zeichen für den Art Palma Brunch. Am Nachmittag kommt Gewitter hinzu und es schüttet doller. Die Temperaturen steigen leicht auf Höchstwerte um die 19 Grad. Der Nordost-Wind flaut langsam ab.

Am Sonntag beginnt gemächlich der Wetterumschwung. Am Morgen regnet es noch. Nach dem Mittagessen sollte ein Spaziergang bei Sonnenschein aber möglich sein. Die Temperaturen bleiben bei Höchstwerten von 19 Grad unverändert. Ab Montag wird wohl die 20-Grad-Marke geknackt. Es bleibt wechselhaft, die Sonne setzt sich aber immer öfter durch. /rp