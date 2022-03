Nach dem Sturz eines Seemanns von einem Containerfrachtschiff auf hoher See südöstlich von Mallorca fehlt von dem Opfer jede Spur. Flugzeuge der spanischen und französischen Seenotrettung suchten nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bislang ohne Erfolg nach dem Mann

Der Philippine gilt bereits seit vergangenem Sonntag als vermisst. Zu dem Zeitpunkt war das Schiff "One Minate" unter japanischer Flagge in Richtung Meerenge von Gibraltar unterwegs. Alarmiert wurde die Leitstelle der Seenotrettung in Palma de Mallorca.

Das Suchgebiet wurde in einer Entfernung von rund 40 Seemeilen vor der balearischen Küste verortet. Neben dem Einsatz der Flugzeuge wurden auch Schiffe in der Umgebung über die Suche nach dem Vermissten informiert.

Erschwert wurde die Suchaktion neben der Größe des Suchgebiets auch durch das schlechte Wetter, registriert wurden rund drei Meter hohe Wellen. /ff