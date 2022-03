Nun also doch keine Palmen: An der Meerespromenade von Es Molinar, im Osten von Palma de Mallorca, sollten eigentlich ab Mai die Tamarisken durch Palmen ersetzt werden. Doch das Rathaus von Palma hat seine Entscheidung revidiert. Stattdessen werden die alten Tamarisken durch neue ausgetauscht.

Grund für den ursprünglichen Beschluss war, dass viele der 2012 gepflanzten Tamarisken nie richtig Wurzeln geschlagen haben. Außerdem haben sie mit Plagen und Pilzen zu kämpfen gehabt. Auch das Küstenbild sollte so vereinheitlicht werden, denn an anderen Abschnitten im Stadtgebiet hatte das Rathaus in den vergangenen Jahren bereits Palmen angepflanzt, allein 600 waren es während des Frühlings 2021. Nur die Tamarisken in auffällig gutem Zustand sollten bestehen bleiben.

Palmen würden mit Pergolen visuell "kollidieren"

Diese Entscheidung zog das Rathaus von Palma nun aber zurück. Aufgrund des "maritimen Charakters der Gegend" werden die alten Exemplare der Tamarisken durch neue ersetzt. Zudem hält das Rathaus es für unangemessen, Palmen in diesem Bereich zu pflanzen, da Pergolen stehen, mit denen die Bäume visuell "kollidieren" würden.

In den kommenden Wochen werden 70 neue Tamarisken an der Meerespromenade angepflanzt. Vor der Anpflanzung soll der Boden der 70 Beete ausgebessert werden, von denen derzeit 41 leer und 29 von Tamarisken besetzt sind. All diese Maßnahmen hätten die "Verbesserung der Qualität der Bäume an der Meerespromenade sowie die Erhaltung des traditionellen Charakters" zum Ziel. /ht