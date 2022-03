Die Nationalpolizei hat neun Männer festgenommen, die in den vergangenen Wochen und Monaten drei Raubüberfalle in Palma de Mallorca begangen haben sollen. Einer der Festgenommenen ist minderjährig. Die mutmaßlichen Täter gehören verschiedenen Gruppen an und weisen keinerlei Verbindung untereinander auf. Bei den Überfällen versuchten sie, Geld, einen Elektroroller sowie ein Telefon zu entwenden. Auch vor Gewaltanwendung schreckten sie dabei nicht zurück.

Rentner mit Taschenmesser bedroht Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der jüngste Überfall am Sonntag (27.3.). Als ein Rentner am helllichten Tag an einem Bankautomaten in Molinar prüfen wollte, ob er seine Rente für den Monat erhalten hatte, wurde er von einem Mann mit einem Taschenmesser bedroht. Der Angreifer verlangte von dem älteren Mann 20 Euro. Der Rentner erklärte, er habe kein Geld, woraufhin der bewaffnete Mann ihm drohte, ihn abzustechen und ihm die Kehle durchzuschneiden. Erst als das Opfer einen Kontoauszug vorlegte, um zu beweisen, dass er tatsächlich kein Geld hatte, ließ der Mann von ihm ab und begann, wiederholt mit dem Taschenmesser auf die Tastatur des Geldautomaten einzustechen und sich dann zu entfernen. Das Opfer nutzte die Zeit, um sich in der Bankfiliale einzuschließen und die Polizei zu rufen. Die Beamten rückten an und konnten den mutmaßlichen Täter, einen 60-jährigen Mann, festnehmen. Vier Männer versuchen, einen Elektroroller zu stehlen Ein weiterer Raubüberfall ereignete sich am Freitag (25.3.). Kurz vor drei Uhr morgens wurde ein Mann in der Avinguda Joan Miró auf seinem Elektroroller auf dem Heimweg von zwei jungen Männern abgepasst. Sie versuchten, den Mann zu Boden zu stoßen, wobei einer von ihnen ihm eine Ohrfeige verpasste. Zwei weitere Männer kamen dazu und versperrten dem Opfer den Weg. Ihm gelang dennoch die Flucht. Er verständigte sofort die Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, begannen sie, die Gegend zu durchsuchen. Sie konnten schließlich die vier jungen Männer wegen versuchten Raubüberfalls festnehmen. Weiterer Überfall bereits im Januar Der Polizei gelang es außerdem, vier weitere junge Männer festzunehmen, die Mitte Januar in einer Bar in Son Gotleu einen gewaltsamen Raubüberfall begangen hatten. Dabei hatten die mutmaßlichen Täter einem Mann das Handy entwendet, und als dieser es zurückforderte, gewaltsam auf ihn eingeprügelt. Die Ermittlungen der Polizei führten nun zur Festnahme der vier Männer. /ht