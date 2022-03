Die Guardia Civil hat auf Mallorca sieben Personen zwischen 19 und 26 Jahren festgenommen, die unter Verdacht stehen, eine Serie von Raubüberfälle in Cala Millor begangen zu haben. Die erste Tat geschah in der Nacht des 18. März. Das spätere Opfer begab sich auf die Terrasse eines Pubs, um zu rauchen. Die mutmaßlichen Täter näherten sich dem Mann und begannen unvermittelt auf ihn einzuprügeln. Das Opfer wurde aufgrund der schweren Verletzungen in die Notfallaufnahme des Krankenhauses in Manacor gebracht.

Die gewaltsamen Angriffe gingen am nächsten Tag weiter In der darauffolgenden Nacht entwendeten die Täter einem Besucher einer Diskothek dessen Telefon. Am Ausgang griffen drei der Männer ein weiteres Opfer brutal an und klauten ihm Bargeld und Handy. Der Mann musste ebenfalls ins Krankenhaus in Manacor eingeliefert werden. Nur wenig später brachen einige der Täter durch ein Fenster in ein Haus ein und stahlen alle wertvollen elektronischen Geräte, die sie finden konnten. Einer der mutmaßlichen Täter ging zu einem weiteren Haus, in das er gewaltsam einbrach. Vor Ort bedrohte er mit zwei Messern bewaffnet den Bewohner des Hauses, der jedoch fliehen konnte. Der Angreifer ließ einen Elektroroller, Bargeld und einen Pullover mitgehen. Täter posteten Fotos ihrer ersten Tat Die Angreifer luden Fotos von der ersten Tatnacht in den sozialen Medien hoch, auf denen sie neben der Blutlache auf der Straße vor der Diskothek posieren. Das erleichterte es den Ermittlern der Guardia Civil, die in Zusammenarbeit mit der Ortspolizei von Sant Llorenç des Cardassar und Son Severa die Täter ausfindig zu machen. Alle gestohlenen Gegenstände wurden an ihre rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Die Tatwaffen wurden beschlagnahmt und drei der Täter kamen in Untersuchungshaft. Die zwei Opfer, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten, erholen sich derzeit wieder.