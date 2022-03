Das Weltall hat nun offiziell einen Ableger der Balearen-Universität, zumindest in Namen. "185101 Balearicuni" heißt ein Asteroid mit einem Durchmesser von drei Kilometern . Das ghat die Internationale Astronomische Union (IAU) bekanntgegeben.

Der Asteroid war erstmals am 19. September 2006 von der Sternwarte von Mallorca (OAM) über ein Teleskop im andalusischen La Sagra beobachtet worden. Damals erhielt der Weltraumtrabant noch den vorläufigen Namen "2006 SX19".

Er liegt im Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter und befindet sich in einer durchschnittlichen Entfernung von der Sonne von 2,691 AE. AE ist die sogenannte Astronomische Einheit und beziffert die durchschnittliche Entfernung zwischen Erde und Sonne. Damit befindet sich der Asteroid etwa 402 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt.

Er benötigt 1613 Tage, um seine Umlaufbahn um die Sonne zu vollenden. In diesem Jahr wurde er bereits von Observatorien in Arizona und Hawaii in den USA beobachtet. /ht