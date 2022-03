Wer Lust auf eine kleine Zeitreise hat, sollte am Freitag (1.4.) um 14.45 Uhr ARD-alpha einschalten. Dort läuft die Dokumentation „Einmal richtig leben“ aus dem Jahr 1974. In dem Retro-Film begleitet Hannelore Schäfer vom NDR vier junge Frauen bei ihrem Urlaub auf Mallorca. Sie zeigte sie aber auch daheim am Arbeitsplatz und in der Familie. Also ist es eine Reise nach Mallorca und nach Deutschland im Jahr 1974.

ARD-alpha zeigt Filme aus dem Fernseharchiv der ARD In der Programmbeschreibung heißt es: „Dem tristen Arbeitsalltag wollen vor allem die beiden Verkäuferinnen entfliehen, im Reisebüro baten sie um ein Reiseziel, an dem viele junge Leute verkehren – und keinesfalls Leute wie ihre Eltern. Sie buchen eine Pauschalreise nach Mallorca. Die jungen Frauen sind schüchtern. Der Veranstalter der Pauschalreise weiß jedoch auch hier Abhilfe.“ ARD-alpha zeigt den Film als Teil der Reihe "alpha-retro". Darin kramt der Sender in Fernseharchiven der ARD und läd zu Zeitreisen in die 50er- bis 90er-Jahre ein. Laut ARD zeigen diese "Filmschätze, wie die Menschen damals gelebt haben, was sie bewegt und wie sich die Welt seither gewandelt hat."