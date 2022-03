Nennen wir es Frühjahrsputz. Das schlechte Wetter ballt sich derzeit auf Mallorca und übergibt dann hoffentlich an einen schönen Sommer. Eine wirkliche Besserung ist weiter nicht in Sicht: Jedes Mal, wenn man denkt "langsam kann es nur noch angenehmer werden", setzt der Wettergott noch einen drauf. In den kommenden Tagen wird es kühler, die Schneefallgrenze sinkt sogar auf 400 Meter und Hagel ist möglich. Der spanische Wetterdienst Aemet spricht von einem "drastischen Wetterumschwung".

Der Donnerstag ist mit Igittigitt-Wetter gestartet. Am Morgen regnete es ordentlich. Auch in den Mittagsstunden sind noch Schauer und Gewitter möglich. Gen Abend lockert es auf und die Sonne könnte hinter der grauen Wolkenwand durchblitzen. Die Temperaturen erreichen 15 Grad in Pollença und Palma de Mallorca, 14 Grad in der Inselmitte und 13 Grad in Cala Ratjada. Die Nacht bleibt bei Tiefstwerten von 9 bis 10 Grad mild.

⚠️Cambio drástico del tiempo en Baleares para los próximos días.



🌦️ #Miércoles y #jueves, algunas lluvias y chubascos.



❄️Y a partir del #viernes, irrupción de aire polar que podría dejar granizo pequeño y en Mallorca algo de nieve a 800 m. pic.twitter.com/4rkebkgege — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 29 de marzo de 2022

Am Freitag strömen polare Luftmassen auf die Insel. Besonders am Vormittag sind Schauer möglich, die als Hagel fallen können. Es kann donnern und blitzen. Ab einer Höhe von 700 Metern schneit es. Die Tageshöchstwerte liegen dann nur noch bei 12 Grad. Nachts wird es spürbar kälter. Die Temperaturen sinken auf bis zu 3 Grad. In den Bergen ist leichter Frost möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter, wobei es am Abend aufklart und die Regenwahrscheinlichkeit sinkt.

Hinzu kommt noch ein starker Wind, der aus nordöstlicher Richtung weht. Für die Nord- und Westküste hat Aemet die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs ausgegeben.

Am Samstag wird es wohl etwas besser. Am Morgen sind noch leichte Schauer möglich. Tagsüber scheint wahrscheinlich die Sonne. Der Wind pustet weiter heftig mit bis zu 70 km/h. Die Warnstufe Gelb an den Küsten gilt nun im Norden, Westen und Süden. Die Temperaturen bleiben konstant.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Sonntag geht es kühl weiter. Es wird wechselhaft: Sonne, Wolken und Regen sind möglich. Dabei setzen sich die Sonnenstrahlen vermehrt durch. Anders sieht es am Montag aus. Dann wird es wieder grau und regnerisch. /rp