Das hat sich fast angefühlt wie ein deutscher Winter. Nach einem Monat mit wenig Sonne, viel Regen und niedrigen Temperaturen ist das Wetter am Donnerstag (7.4.) auf Mallorca wieder traumhaft geworden. Strahlendblauer Himmel und frühlingshafte Temperaturen sind wahrlich ein Grund zur Freude. Leider nähert sich schon wieder eine Schlecht-Wetter-Front.

Am Freitag bleibt es erstmal schön. Am Morgen gibt es im Flachland zwar ein paar Nebelbänke, diese verziehen sich aber zügig. Am Vormittag lacht die Sonne am Himmel. Nach dem Mittagessen, tauchen ein paar Wolken auf, verdecken den Himmel aber kaum. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 23 Grad im Norden um Pollença und Sa Pobla. Je weiter südlich man kommt, umso kühler wird es. 20 Grad in der Inselmitte, 18 Grad in Palma de Mallorca, 17 Grad in Andratx.

Wie schon am Donnerstag kommt auch am Freitag ein böiger Wind am Nachmittag auf. Dieser weht aus Richtung West-Südwest. Die Nacht bleibt mild. Die Temperaturen kreisen um die 10-Grad-Marke.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Samstag Sonne-Wolken-Mix

Am Samstag wird es einen Zacken schlechter. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix mit grauen Phasen. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet soll es aber trocken bleiben. Die Wäsche kann daher draußen hängen. Am Nachmittag setzt sich die Sonne komplett durch. Die Temperaturen sinken und knacken nur noch vereinzelt die 20-Grad-Marke, unter anderem in Porreres und Pollença. Auch in der Nacht wird es zwei bis drei Grad kühler als zuvor. Dafür flaut der Wind ab.

Sonntag wird es sonniger, ansonsten gibt es wenige Veränderungen. Temperaturen von knapp 20 Grad, schwacher Wind. Am Montag wird es nochmal wärmer, am Dienstag erreicht dann jedoch eine Kaltfront die Insel, die die Temperaturen sinken lässt und Regenwolken mitbringt. Pünktlich zu den Osterfeiertagen soll das Wetter auf Mallorca wieder besser werden. /rp