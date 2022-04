Das FBI scheint auf Mallorca gerade gut beschäftigt zu sein: Erst im Februar war die US-Bundespolizei an der Razzia gegen einen Drogen- und Geldwäschering um den Hamburger Unternehmer Bashkim Osmani beteiligt. Anfang April führten die Beamten eine Durchsuchung der Oligarchen-Yacht "Tango" im Hafen von Palma de Mallorca durch. Und wo sie gerade schon mal hier waren, nahmen die Ermittler am Mittwoch (6.4.) einen Aktienbetrüger fest, der in den USA gesucht wird.

Der Mann soll drei Millionen Dollar mit künstlich aufgeblähten Aktienwerten ergaunert haben. Der Betrug soll sich in den Jahren 2015 bis 2019 ereignet haben. In der Zeit soll der Festgenommene ein Aktienvermögen von rund neun Millionen Dollar angehäuft haben. Der Tatverdächtigte schaffte durch falsche Informationen eine große Nachfrage bei Investoren und plusterte so den Preis auf.

Festnahme in der Gemeinde Calvià

An der Aktion waren neben den US-amerikanischen Beamten auch Ermittler der spanischen Nationalpolizei beteiligt. Die US-Behörden hatten erfahren, dass der Gesuchte sich auf der Insel befinden könnte. Nach mehreren Nachforschungen konnte dieser schließlich in der Gemeinde Calvià im Südwesten der Insel ausfindig gemacht werden. Nach der Festnahme wurde er per Videokonferenz dem Gericht in Palma vorgeführt. Der zuständige Richter teilte mit, dass gegen den Mann ein Auslieferungsgesuch der Vereinigten Staaten vorliegt. In Nordamerika liegt ein Haftbefehl wegen Wertbetrugs und illegaler Geschäfte vor. /pss