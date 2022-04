Zwei Angestellte eines Hotels in Port d'Alcúdia sind am Samstagnachmittag (9.4.) schwer verletzt worden, als ein Teil des Gebäudes, in dem sich der Sportbereich befand, einstürzte und auf die im Keller gelegenen Küchen des Hotels fiel. Einsatzkräfte der mallorquinischen Feuerwehr aus drei Feuerwachen waren pausenlos im Einsatz, um die Verletzten aus den Trümmern zu bergen.