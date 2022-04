Die Tücken der Live-Berichterstattung: Man kann nie mit Sicherheit wissen, was in der Sendung passieren wird. Und so geschah am Samstag (9.4.) denn auch etwas Unvorhergesehenes bei den Abendnachrichten des spanischen Fernsehens TVE, die von Ana Blanco moderiert wurden. Sowohl die Journalistin als auch die Zuschauer des öffentlich-rechtlichen Senders erlebten einen kleinen Schock, als der Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca zugeschaltet wurde.

Der Reporter berichtete über den Flugverkehr zur Semana Santa und merkte selbst nicht, was sich direkt hinter ihm abspielte: Eine Reisende verließ nach der Landung ihres Fluges das Terminal und trug einen riesigen Plastikpenis bei sich - möglicherweise ein Accessoire von einem Junggesellinnenabschied mit ihren Freundinnen. Un pene gigante se cuela en el Telediario de Ana Blanco en TVE 🤣 pic.twitter.com/BqU9NMek3w — Televisivos (@televisivos) 9 de abril de 2022 Nach der Ausstrahlung dieses unerwarteten Moments ließen die Zuschauer in den sozialen Medien ihrer Fantasie freien Lauf und posteten Witze und Memes. Einer der häufigsten Kommentare war: Wenn die junge Frau den Riesenpenis nur als Souvenir behalten wollte, warum hat sie dann nicht zum Transport die Luft rausgelassen oder, falls das nicht möglich war, das gute Stück mit einer Decke oder einer Plastiktüte abgedeckt? Wir werden es wohl nie erfahren. An der Playa de Palma hätte der Penis keine Chance mehr gehabt Was hingegen als wahrscheinlich gelten kann: Wenn die junge Frau ihren Plastikpenis zum Feiern an der Playa de Palma mitnehmen möchte, dann erlebt sie wohl eine Enttäuschung. Mitte März haben sich die Vergnügungstempel am Ballermann selbst neue Benimmregeln auferlegt. Vulgäre und unanständige Bilder eines minderwertigen Tourismus soll es künftig nicht mehr geben. Zu den Vorschriften gehört unter anderem, dass man mit äußerst peinlichen und geschmacklosen Accessoires oder Verkleidungen keinen Zutritt zu den Lokalen mehr bekommen soll. Für Liebhaber von aufblasbaren Geschlechtsteilen bleibt somit nur noch, am Flughafen Aufsehen zu erregen. In einer früheren Version des Artikels war fälschlicherweise vom Flughafen Adolfo Suárez in Madrid-Barajas die Rede. Tatsächlich berichtete der TVE-Korrespondent Lluis Mestres von Mallorca aus. /bro