Ein 54-jähriger Deutscher ist am Dienstagnachmittag (12.4.) beim Baden in der Cala Romántica in der Gemeinde Manacor im Osten von Mallorca ertrunken. Der Schwimmer war in Begleitung seines 11-jährigen Sohnes. Offenbar wurde das Opfer von der starken Strömung mitgerissen und konnte das Ufer nicht mehr erreichen. Das Unglück ereignete sich gegen 15.30 Uhr.

Insgesamt fünf Augenzeugen wollten ihm zu Hilfe kommen und sprangen ins Meer. Einer von ihnen wäre beim Rettungsversuch beinahe selbst ertrunken und musste behandelt werden, ein anderer wurde leicht verletzt. Deutscher ertrinkt auf Mallorca: Polizei leitet Untersuchungen ein Rettungskräfte vor Ort führten erfolglos Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Sie forderten auch die Anwesenheit eines Psychologen, der sich um das Kind kümmern sollte, das den Tod seines Vaters miterlebt hatte. Die Einsatzkräfte versuchen, Angehörige des Jungen ausfindig zu machen. Die Beamten der Nationalpolizei haben ihrerseits eine Untersuchung eingeleitet, um zu klären, wie es zu dem Unglück kam. /pss