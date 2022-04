Zum Glück wissen die Träger von Heiligenstatuen, wie man schwere Sachen hochhebt. Da die Route für eine Prozession in Palma de Mallorca am Montag (11.4.) von parkenden Autos versperrt war, haben die Männer die Wagen einfach schnell per Hand umgeparkt.

Die Prozession von Nostra Senyora de La Esperança sollte offiziell nur bis zum Platz Llorenç Bisbal Batle gehen. Bis dahin hat die Ortspolizei das Spektakel begleitet und für einen freien Weg der Büßer gesorgt. Offenbar wollte die Bruderschaft die Heiligenstatue gegen 23 Uhr an einem anderen Ort aufbewahren und marschierte den Carrer Socors entlang. Dort hatten Autos rechtmäßig geparkt, auf der engen Straße war aber nicht genügend Platz, um die Statue vorbeizutragen. Nach Angaben der Stadtverwaltung die Prozession unzureichend angemeldet gewesen."Hätten sie eine längere Strecke beantragt, wäre das problemlos möglich gewesen", heißt es im Rathaus. Die Polizei wurde befragt und war dabei, die Besitzer der Autos ausfindig zu machen. Doch ehe die Beamten die Leute bitten konnte, umzuparken, hatten die Büßer angepackt und die Autos Stück für Stück verrückt. /rp